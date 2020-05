Idoso diagnosticado com coronavírus morre em Votuporanga

A Secretaria de Saúde de Votuporanga (SP) informou na tarde deste sábado (16) que registrou a segunda morte por Covid-19.

De acordo com a pasta, o paciente era um idoso de 81 anos, que estava internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e veio a óbito neste sábado. Ele possuía comorbidades.

Com a confirmação, o município contabiliza duas mortes pela doença. Até esta sexta-feira (15), 27 casos de coronavírus tinham sido confirmados na cidade.

Na sexta-feira (15), Votuporanga registrou 52% de índice de isolamento social, conforme aponta o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP).

Liminar suspende decreto

A Procuradoria-Geral de Justiça obteve liminar que suspendeu os efeitos de decretos do município de Votuporanga (SP). Eles haviam abrandado medidas de isolamento social em relação aos serviços considerados não essenciais.

De acordo com a decisão, atividades religiosas em templos e cultos, venda de veículos novos e usados, uso de equipamentos sociais e esportivos públicos e privados, academias, estúdios de pilates, personal training e centros de treinamentos devem fechar as portas.

Clubes sociais e de lazer e atendimento presencial, com a abertura de apenas uma única porta, nos comércios e prestadores de serviços considerados como não essenciais, também não podem abrir.

A Procuradoria-Geral de Justiça alega que a liberação de tais atividades durante a quarentena fixada em virtude da pandemia de Covid-19 está em desconformidade com as atuais diretrizes federais e estaduais para controle da propagação da doença.

Para o Judiciário, a retomada do funcionamento das atividades enumeradas nos decretos municipais ocasionará maior fluxo e concentração de pessoas, comprometendo a principal providência no combate à disseminação do novo coronavírus, agravando o quadro pandêmico e colocando em iminente risco de colapso os sistemas de atendimento aos doentes.

A prefeitura informou que, embora ainda não tenha sido oficiada sobre a decisão do Tribunal de Justiça, o prefeito João Dado determinou à Procuradoria-Geral do Município que recorra da decisão.