Idoso é preso suspeito de estupro de vulnerável em Araçatuba

Um idoso de 78 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável no final da tarde de sexta-feira (15), em Araçatuba (SP).

De acordo com a Polícia Militar, ele beijou uma menina de 7 anos na boca e disse que a amava. A criança é filha de uma faxineira, que trabalha na casa e no escritório do homem.

No dia do crime, a menina subiu até o apartamento do suspeito para pegar a chave do escritório, enquanto a mãe dela permaneceu na portaria do imóvel do idoso.

Segundo a PM, imagens do circuito de segurança registraram o momento em que o idoso recebe a criança. Em seguida, ela entra no elevador limpando a boca.

A mãe da vítima relatou à polícia que a filha retornou para a portaria chorando e contou o que tinha acontecido. A faxineira, então, ligou para a delegacia e o suspeito foi preso em flagrante.