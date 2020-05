Idoso morador da cidade de Pontalinda vence o coronavírus

A equipe de saúde de Pontalinda/SP usou as redes sociais para comemorar o sucesso obtido por um paciente que testou positivo para a Covid-19. Na imagem divulgada, o paciente segura uma folha com a mensagem: “Eu fui curado do Covid-19!”.

A publicação parabeniza todos os profissionais ligados direta e indiretamente à área de saúde em Pontalinda e foi feita com as seguintes palavras: “Parabéns a toda a equipe de saúde da UBS do município de Pontalinda. Médicos, enfermeiras, motoristas, atendentes, telefonistas, vigilância sanitária, farmacêutica, agente de saúde, Dr .Paulo dentista, José Nunes coordenador da saúde e a Ceila e a Marli da limpeza. #nota 1000!”

