Idosos invadem praça e ruas no centro de Fernandópolis

Foi um verdadeiro festival de irresponsabilidade de muitos idosos em pleno período de uma guerra biológica. A maior classe de risco em contrair a Covid-19, está solta nas ruas nas praças de Fernandópolis.

A passeio, passando o tempo, em filas de bancos e procurando uma loja aberta. Isso foi a sagada dos “velhinhos” nesta segunda-feira, dia 30. A maioria sabe o que realmente está acontecendo e não estão “nem ai”.

Tem aqueles que realmente são sozinhos e outros possuem família, sendo que a responsabilidade de manter eles em casa são dos filhos.

O registrou da imagem durou apenas 15 minutos.

LEIA AS FRASES MAIS COMUNS EXPRESSADAS POR ELES

“Tô velho mesmo, já vivi bastante”

“É bom que morra metade das pessoas. Precisa dar uma limpada no mundo”

“Eu sei que é perigoso, mas não tem que faça por mim”

“Só vim no banco buscar o dinheiro”

“Estou esperando minha filha que foi na farmácia”

“Isso é tudo mentira do governo”

“Inventaram isso para aumentar os preços das coisas”

“Eu tomei vacina esta semana”

“Eu já tomo vitamina. Não pego essa gripe”

“Isso é cilada do inimigo”.

