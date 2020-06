As nuvens formaram a imagem de um “cogumelo” gigante no céu, nesta segunda-feira (22), nas proximidades de onde funcionava a usina nuclear de Chernobyl e causou pânico nos moradores da Ucrânia.

As imagens viralizaram nas redes sociais e os internautas chegaram a apontar a presença de OVNI na região.

Segundo o site R7, as autoridades tranquilizaram as pessoas e informaram que o cogumelo era apenas uma ocorrência meteorológica com forma atípica.