Imagem mais próxima já registrada do Sol é divulgada por agências

A Agência Espacial Europeia (ESA) e a NASA divulgaram nesta quinta-feira (16) imagens inéditas do Sol, principal estrela do Sistema Solar.

As fotos são consideradas os registros mais próximos já feitos do astro e foram capturadas em alta resolução pela sonda, espécie de nave não tripulada utilizada para exploração remota de outros planetas, durante a missão Solar Orbiter, lançada em fevereiro deste ano.

Durante dez meses de viagem, a ação conjunta das agências resultou na descoberta de fenômenos que, até então, eram desconhecidos. As imagens foram registradas a 77 milhões de quilômetros da estrela, o que equivale metade da distância entre a Terra e o Sol. Após a sonda encaminhar as primeiras fotos às agências, os cientistas detectaram miniexplosões de plasma na superfície solar, apelidadas de “fogueiras”

De acordo com os especialistas, as erupções nunca tinham sido vistas em detalhes, mas são consideradas pequenas em comparação com as grandes explosões que já foram observadas anteriormente. Para Gilbert Holly, cientista da NASA que participou do projeto, as imagens são “surpreendentes” e “ajudarão os cientistas a reunirem camadas atmosféricas do Sol, o que é importante para entender como ele conduz o clima espacial perto da Terra e em todo Sistema Solar”.