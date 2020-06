Um incêndio foi registrado no final da tarde desta quinta-feira, 25 de junho, por volta das 17h30 no Residencial Big Plaza em Jales/SP. Moradores trabalharam para apagar o fogo com mangueiras e também solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros que prontamente atendeu a ocorrência.



Não há informações de feridos e nem de como o fogo teria começado. A cabine do caminhão ficou destruída.

foconews