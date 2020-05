Incêndio destrói pastagem próximo ao Hospital em Fernandópolis

Um incêndio registrado no final da manhã desta quarta-feira, dia 20, mobilizou bombeiros e funcionários de uma usina de cana de açúcar em Fernandópolis. O fogo se alastrou rapidamente em uma pastagem entre o Hospital de Amor (Hospital do Câncer) e o recinto de Exposições.



As labaredas e a fumaça foram vistas a distância e chamou atenção de populares que passavam pelo local. O tempo seco e a baixa umidade do ar é o clima ideal para esses tipos de acontecimentos, seja ele natural ou criminoso.





Pela madrugada, um canavial entre o bairro Jardim Universitário e a Universidade Brasil também foi parcialmente destruído pelas chamas. A preocupação das autoridades era com as residências que fazem divisa com a plantação.

