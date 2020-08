Incêndio em canavial atinge área nativa e põe moradores em risco

DL News

Homens do Corpo de Bombeiros e profissionais de uma usina tentam controlar um incêndio que dura ao menos três horas, em uma plantação de cana, no Parque da Liberdade, região Leste de Rio Preto. As chamas se alastraram na manhã desta sexta-feira (7).

Segundo os bombeiros, o fogo também atingiu a pastagem e também uma área nativa. O incêndio também preocupa moradores da rua 10 porque a área afetada tem divisa com o local.

A área foi isolada. Uma grande nuvem de fumaça causada pelo fogo se espalhou naquela região, que foi coberta pela fuligem.

Não há feridos no local.