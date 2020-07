Incêndio queima 20 mil metros quadrados de vegetação

DL News

Um incêndio no bairro Luz da Esperança queimou cerca de 20 mil metros quadrados de vegetação na noite desta terça-feira (7).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, dois caminhões tanque estiveram no local para conter as chamas. Seis bombeiros trabalharam no incêndio.

O fogo teria começado por volta das 20h e seguiu até às 2h da madrugada. A área é usada para cana, mas não havia plantação.

Ninguém se feriu e os moradores próximos do local não precisaram deixar as casas.