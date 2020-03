Inscrições para 3 concursos públicos em Votuporanga

As inscrições para os Concursos Públicos nº 001/2020, nº 002/2020 e nº 003/2020 da Prefeitura de Votuporanga vão até a próxima quinta-feira (2/4), exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br, da empresa PubliConsult, que fará a organização, aplicação e correção dos Concursos. No total, são 19 vagas a serem preenchidas.da página…São ofertadas 11 vagas para o Concurso Público nº 001/2020: Agente Fiscal Tributário I, Analista do Executivo XVI – Segurança do Trabalho, Especialista em Saúde I – Fisioterapia, Especialista em Saúde I – Medicina Veterinária, Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica, Especialista em Saúde XIV – Clínica Médica Geral, Especialista em Saúde XXX – Clínica Médica PSF e Técnico em Saúde III – Apoio Farmacêutico. Os valores de inscrições são R$ 60 para Ensino Médio Completo e R$ 75 para Ensino Superior Completo.

Há sete vagas ofertadas do Concurso Público nº 002/2020, entre Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção, Agente Operacional V – Manutenção Hidráulica e Agente Operacional V – Serviços Funerários. Já para o Concurso Público nº 003/2020 a vaga ofertada é para Agente de Combate às Endemias.

Os salários variam de R$ 1.327,00 a R$ 14.127,85. Os valores de inscrições são R$ 40 para Ensino Fundamental, R$ 60 para Ensino Médio Completo e R$ 75 para Ensino Superior Completo. O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de vencimento.

A confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas ocorrerá através de Edital de Convocação a ser publicado nos sites www.publiconsult.com.br e www.votuporanga.sp.gov.br (link Cidadão – Concursos), e no Diário Oficial – Município de Votuporanga (http://www.votuporanga.sp.gov.br/n/doe/).