Inscrições para processo seletivo de estagiário na prefeitura de Fernandópolis terminam no domingo

Prova será no dia 8 de março, a partir das 9h, e terá 30 questões de português, matemática e conhecimentos gerais. Bolsa Auxílio é de R$ 1.045,00 por mês.

As inscrições para o processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Fernandópolis (SP) terminam no domingo (1º). A seleção é organizada pela Prefeitura de Fernandópolis e CIEE (Centro Integração Empresa Escola). O cadastro deve ser feito pelo site do centro.

A prova será no dia 8 de março, a partir das 9h, e terá 30 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. O gabarito provisório será divulgado no portal do CIEE no dia 9 de março.

Estudantes universitários que tenham no mínimo 16 anos e que estejam regularmente matriculados e cursando faculdade em 2020 podem se inscrever.

Os aprovados que forem convocados receberão Bolsa Auxílio correspondente a R$ 1.045,00 por mês, para jornada de 6 horas por dia de atividade. O edital completo com as informações sobre a prova está no site da prefeitura.

O processo seletivo será para quem cursa: administração de empresas, ciências contábeis, educação física, farmácia, fisioterapia, letras, matemática, nutrição, pedagogia, psicologia, sistemas de informação/análise de sistemas.