Inseto entra no olho de motorista e ele capota carro em rodovia

Um motorista de 21 anos capotou um veículo Fiat Pálio branco nesse domingo (30) por um motivo atípico: um inseto entrou em seu olho e o fez se atrapalhar e perder a direção do carro.

O acidente aconteceu no KM.22 da Rodovia Helder Cândia, em uma zona rual de Cuiabá, por volta das 17h30.

Segundo o irmão do motorista, o jovem estava com três mulheres, de 22, 23 e 28 anos, no carro, com os vidros do veículo abertos, quando um inseto entrou em seu olho.

O ocorrido afetou o motorista e fez com que ele perdesse a direção do carro e capotasse na rodovia.

Todas as pessoas que estavam no Fiat Pálio foram socorridas conscientes e encaminhas ao Hospital Municipal de Cuiabá.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo.