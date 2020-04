Integrantes de quadrilha que roubava caminhonetes são presos

Policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Rio Preto prenderam em flagrante, três homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furto e roubo de caminhonetes de luxo em Rio Preto e cidades da região. A ação foi feita na tarde desta quinta-feira (9), e contou com cinco equipes da corporação.

De acordo com o capitão Andrew Sardinha Moreira, que coordenou o trabalho dos policiais, a corporação flagrou dois homens no Jardim América. Eles estavam em um dos veículos roubados pelo grupo em Bady Bassitt, com placa adulterada e documentos falsos.

“Eles confessaram a autoria dos crimes e entregaram o terceiro suspeito, cúmplice deles, que mora em Guapiaçu”, contou. Na casa dos suspeitos, os policiais apreenderam armas de fogo, munições, dinheiro, documentos falsos de veículos e equipamentos usados em furtos e roubos de carros.

“É uma quadrilha especializada, todos eles trabalham com um esquema para esses roubos. No começo do ano nós prendemos outros integrantes dessa quadrilha. Os criminosos desmancham esses veículos de luxo e vendem peças no Paraguai e também em Ribeirão Preto”, afirmou Moreira.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes e ficaram à disposição da Justiça.

