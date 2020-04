INTERNACIONALCoronavírus pode ter sido criado em laboratório chinês

Fontes da Fox News e da CNN, duas das maiores emissoras de TV norte-americanas, afirmam que é provável que o novo coronavírus tenha sua origem em um laboratório chinês, não em um mercado de animais silvestres de Wuhan como tem sido divulgado.

As fontes salientam, porém, que o vírus não foi criado como arma biológica, mas como parte de uma tentativa da China de demonstrar que seus esforços para identificar e combater vírus são iguais ou superiores às capacidades norte-americanas.

Acredita-se que a transmissão inicial do vírus – uma cepa natural que estava sendo estudada no país – era de morcego para humano e que o “paciente zero” trabalhava no laboratório, transmitindo posteriormente à população de Whuhan.

A confiança na hipótese, dizem as fontes, são documentos e evidências obtidos. A teoria é uma entre diversas em investigação para determinar a origem da Covid-19. É comum que departamentos de inteligência dos EUA investiguem grandes incidentes.

Questionado pela Fox News, Donald Trump afirmou que “cada vez mais ouvimos a história… estamos fazendo um exame muito minucioso dessa situação horrível”.

Mark Milley, chefe do Estado-Maior, reconheceu nesta semana que a Casa Branca “analisa com atenção” a hipótese de que o coronavírus tenha se originado em um laboratório.

“Eu diria que, neste momento, é inconclusivo, embora o peso das evidências pareça indicar para uma origem natural. Mas não sabemos ao certo”, disse Milley a repórteres na terça-feira.

,Autoridades da embaixada dos EUA alertaram em janeiro de 2018 sobre a segurança inadequada no laboratório do Instituto Wuhan de Virologia e transmitiram informações sobre cientistas conduzindo pesquisas arriscadas sobre coronavírus e morcegos, informou o Washington Post nesta terça-feira (14).