Internada, Aracy Balabanian testa negativo para Covid-19 mas estado é delicado

Aracy Balabanian está internada em CTI por conta de uma insuficiência respiratória. Eternizada no papel de Cassandra do programa humorístico “Sai de Baixo”, a atriz de 80 anos deu entrada no Hospital São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, não há previsão de alta para Aracy, que será submetida a novos exames. A atriz chegou a fazer um teste para Covid-19 e testou negativo. Ainda segundo a publicação, Aracy inspira cuidados e seu estado é delicado.

SAIBA MAIS SOBRE O COMEÇO DA CARREIRA DE ARACY

Nascida em Campo Grande, no Mato Grosso, em 22 de fevereiro de 1940, a artista precisou driblar o preconceito do pai para conseguir seguir na carreira artística. A paixão pela atuação, Aracy descobriu aos 12 anos após assistir uma peça teatral com a família. Através de Augusto Boal entrou para o Teatro Paulista de Estudante, no qual encenou a peça “Almanjarra”. Aos 18 anos, prestou vestibular para Arte Dramática e Ciências Sociais, que cursou só até o terceiro ano. Em seguida, passou a integrar o Teatro Brasileiro de Comédia. A estreia na TV foi na adaptação de “Antígona”. Em 1965, na Tupi, atuou na primeira novela, “Marcados pelo Amor”. Depois foi vista em outras produções como “Nino, O Italianinho” (1969).

ARACY COLECIONA PAPÉIS MARCANTES NA TV

Já em 1972, a veterana estreou na Globo em “O Primeiro Amor”, ao lado de Flavio Migliaccio, morto no mês passado. No ano seguinte comandou o “Vila Sésamo” vivendo a Gabriela. Depois acumulou diversos papéis marcantes como Violeta (de “O Casarão”, 1976), Maria-Faz-Favor (de “Coração Alado”, 1980) e Marta (da primeira versão de “TiTiTi”, 1985). Na Manchete, esteve em “Helena” (1987). Uma das personagens mais marcantes viria em 1990 com a dona Armênia de “Rainha da Sucata”, revivida em 1992 em “Deus nos Acuda”. Em 1995, interpretou a Filomena de “A Próxima Vítima”, sendo premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Recentemente, Aracy foi vista em “Pega Pega” (2017). A carreira inclui também participações em especiais e em programas como “Você Decide”.