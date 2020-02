Irmãos idosos morrem afogados após caírem de barco no Rio Tietê em Araçatuba

Segundo os bombeiros, eles caíram na água depois de uma barcaça criar uma ondulação. Um terceiro homem que também é irmão das vítimas conseguiu sobreviver.

Dois irmãos idosos morreram afogados na tarde desta segunda-feira (17) após caírem do barco em que navegavam no Rio Tietê, em Araçatuba (SP). De acordo com o Corpo de Bombeiros, um terceiro homem que também é irmão das vítimas estava na embarcação, mas conseguiu sobreviver.

Ainda segundo a corporação, os três caíram na água depois de uma barcaça passar perto da embarcação em que estavam e uma ondulação se formar.

“Um estava com colete e conseguiu voltar para o barco. Ele segurou uma vítima e a trouxe com ajuda de outra embarcação até as margens do rio. O terceiro desapareceu nas águas, mas foi encontrado submerso”, afirma o tenente do Corpo de Bombeiros, Danilton Vieira de Oliveira.

Os corpos das duas vítimas que não resistiram foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba. Ainda não há informações sobre o enterro e velório.