Isolamento da quarentena faz vendas de sex shops dispararem

A embalagem discreta demorou quase um mês para ser transportada da China até a casa de Stíphanie da Silva, 31, em Santo André, na Grande São Paulo, mas ainda assim chegou em boa hora. Isolada, a programadora ganhava a companhia do vibrador Monster Love, seu terceiro brinquedo sexual e a segunda compra do gênero desde o início da quarentena.

Mas o aparelho não funciona só de modo solitário; as vibrações podem ser controladas via aplicativo pelo seu namorado, de qualquer lugar do mundo, desde que conectado ao Wi-fi. Silva imaginou que ia ficar em casa bastante tempo e conta que aproveitou a oportunidade para conhecer mais o seu corpo -e se distrair. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3741601182179609&output=html&h=343&adk=2881895453&adf=4248770350&w=412&lmt=1589800449&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=4434554431&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=412×343&url=http%3A%2F%2Fwww.regiaonoroeste.com%2Fmaterias%2F1007204%2FIsolamento_da_quarentena_faz_vendas_de_sex_shops_dispararem%2F&flash=0&fwr=1&pra=3&rh=313&rw=375&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8OSI9gUQiYq8tJP5l5qKARI9ADXJw1_GUC9imMqFEaYes96YTKgaI6X-RRmZZCpqTQT0PRF79X4k01PCGUsULOTw73_A3Ay3qb17KX99UQ&dt=1589800449263&bpp=28&bdt=2463&idt=-M&shv=r20200511&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4b5b95e8ad4b8dcf%3AT%3D1589672133%3AS%3DALNI_MZrUtUqtpPJSuDZwND0G3IDL-5D6g&crv=1&prev_fmts=0x0%2C412x343&nras=2&correlator=3087575740121&frm=20&pv=1&ga_vid=1237147244.1589672132&ga_sid=1589800449&ga_hid=1385253853&ga_fc=0&iag=0&icsg=35906218&dssz=23&mdo=0&mso=0&u_tz=-180&u_his=1&u_java=0&u_h=732&u_w=412&u_ah=732&u_aw=412&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=1897&biw=412&bih=652&scr_x=0&scr_y=0&eid=21066085&oid=3&pvsid=1492578736357669&pem=952&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C652%2C422%2C668&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=9360&bc=23&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=HTvbdfKA2g&p=http%3A//www.regiaonoroeste.com&dtd=163

“Tenho aquela descarga de serotonina, gozo e vou fazer minhas atividades. Isso acaba reduzindo bastante minha ansiedade e nervosismo com a pandemia”, diz.

Stíphanie da Silva não parece ser a única que investiu no uso de brinquedos sexuais na quarentena. Na contramão da crise, sex shops relataram à reportagem um aumento de vendas, em especial vibradores, masturbadores e produtos para casais. Algumas casas zeraram estoques, apostaram na venda online e adotaram cuidados de higiene.

Na esquina da rua Augusta com a Oscar Freire, na zona oeste de São Paulo, a loja Love Toys fechou as portas e suspendeu as vendas no site no início da quarentena. Após começar a receber emails de clientes interessados em produtos, a loja contratou motoboys e iniciou uma promoção: entrega até quatro horas com preço fixo. Foi um sucesso tão grande que o estabelecimento já não consegue prometer a mesma rapidez.

Se antes a boutique de luxo vendia principalmente produtos que estimulam o prazer feminino, agora, tem sido procurada por homens a fim de satisfazer seus desejos com masturbadores. Dentro das 115 opções de penetradores disponíveis no site da loja, 21 esgotaram só no último mês. Algumas opções custam mais de R$ 3.000. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3741601182179609&output=html&h=343&adk=2881895453&adf=2516748856&w=412&lmt=1589800449&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=4434554431&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=412×343&url=http%3A%2F%2Fwww.regiaonoroeste.com%2Fmaterias%2F1007204%2FIsolamento_da_quarentena_faz_vendas_de_sex_shops_dispararem%2F&flash=0&fwr=1&pra=3&rh=313&rw=375&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8OSI9gUQiYq8tJP5l5qKARI9ADXJw1_GUC9imMqFEaYes96YTKgaI6X-RRmZZCpqTQT0PRF79X4k01PCGUsULOTw73_A3Ay3qb17KX99UQ&dt=1589800449263&bpp=26&bdt=2462&idt=-M&shv=r20200511&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4b5b95e8ad4b8dcf%3AT%3D1589672133%3AS%3DALNI_MZrUtUqtpPJSuDZwND0G3IDL-5D6g&crv=1&prev_fmts=0x0%2C412x343%2C412x343&nras=3&correlator=3087575740121&frm=20&pv=1&ga_vid=1237147244.1589672132&ga_sid=1589800449&ga_hid=1385253853&ga_fc=0&iag=0&icsg=170123946&dssz=24&mdo=0&mso=0&u_tz=-180&u_his=1&u_java=0&u_h=732&u_w=412&u_ah=732&u_aw=412&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=3008&biw=412&bih=652&scr_x=0&scr_y=0&eid=21066085&oid=3&pvsid=1492578736357669&pem=952&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C652%2C422%2C668&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=9360&bc=23&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=4wSVwscbtH&p=http%3A//www.regiaonoroeste.com&dtd=189

Um começo incerto seguido de um boom nas compras também foi o que aconteceu na Loja do Prazer. O dono da empresa, Fabio Alves Moreira, foi pego de surpresa quando registrou um aumento de 30% nas vendas,”fiquei chocado porque eu penso diferente, tenho filho e quero guardar dinheiro, não gastar”, diz.

Os vibradores continuam sendo o “carro-chefe”, como na Love Toys, mas bombas penianas e masturbadores ganharam protagonismo. Moreira avalia que isso é reflexo da mudança de quem busca os seus produtos: se antes da pandemia 30% eram homens, hoje representam 40% do total.

Longe de companheiros ou parceiras, cosméticos podem ser menos atrativos. Pelo menos é o que indica os registros da fabricante Intt, especializada no gênero. No geral, a Intt teve um déficit, mas vendeu 40% mais vibradores e masturbadores que o normal. “Como tem casal isolado, vendemos muitos produtos que funcionam em conjunto”, diz Stephanie Seitz, diretora da empresa.

O publicitário Ricardo, 45, vive um relacionamento aberto com sua mulher, mas o casal está impossibilitado de ir a outros encontros devido à quarentena. A compra do vibrador neste período, ele conta, foi bom para reviver o tesão a dois.

Seja para uso partilhado ou solitário, perto ou à distância, a busca por brinquedos não para de crescer. Maisa Pacheco teve que chamar dois amigos para ajudá-la empacotar os produtos, tamanha a demanda. Dois modelos de vibradores -que podem custar até R$ 1.500- esgotaram das prateleiras. Havia mais de cem em estoque.

Ela, que é dona do sex shop que leva seu nome, localizado há 25 anos na esquina das avenidas Paulista e Consolação, contou à reportagem que suas vendas mais que duplicaram. A média de 350 produtos vendidos por mês saltou para quase 800 em abril.

A empresária ainda lançou uma plataforma com vídeos em que mulheres ensinam como usar vibradores. É tudo explícito: uma mulher nua descreve o material, explica como se liga e depois usa o brinquedo até atingir o orgasmo. Se a pessoa gostar, um link na tela direciona para o site da loja, onde pode comprar o produto. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3741601182179609&output=html&h=343&adk=2881895453&adf=548003970&w=412&lmt=1589800449&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=4434554431&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=412×343&url=http%3A%2F%2Fwww.regiaonoroeste.com%2Fmaterias%2F1007204%2FIsolamento_da_quarentena_faz_vendas_de_sex_shops_dispararem%2F&flash=0&fwr=1&pra=3&rh=313&rw=375&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8OSI9gUQiYq8tJP5l5qKARI9ADXJw1_GUC9imMqFEaYes96YTKgaI6X-RRmZZCpqTQT0PRF79X4k01PCGUsULOTw73_A3Ay3qb17KX99UQ&dt=1589800449263&bpp=22&bdt=2462&idt=22&shv=r20200511&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4b5b95e8ad4b8dcf%3AT%3D1589672133%3AS%3DALNI_MZrUtUqtpPJSuDZwND0G3IDL-5D6g&crv=1&prev_fmts=0x0%2C412x343%2C412x343%2C412x343&nras=4&correlator=3087575740121&frm=20&pv=1&ga_vid=1237147244.1589672132&ga_sid=1589800449&ga_hid=1385253853&ga_fc=0&iag=0&icsg=170123946&dssz=24&mdo=0&mso=0&u_tz=-180&u_his=1&u_java=0&u_h=732&u_w=412&u_ah=732&u_aw=412&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=4623&biw=412&bih=652&scr_x=0&scr_y=0&eid=21066085&oid=3&pvsid=1492578736357669&pem=952&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C652%2C422%2C668&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=9360&bc=23&ifi=5&uci=a!5&btvi=3&fsb=1&xpc=sWcbyzZBBP&p=http%3A//www.regiaonoroeste.com&dtd=214

A imagem que vem à cabeça pode parecer um script de um filme pornô, mas Pacheco é enfática ao explicar que o objetivo passa longe disso. “Você vê os vibradores nesse tipo de produção como coadjuvante, aqui ele que é o protagonista”, diz.

Por isso Maisa Pacheco insistiu que as mulheres que aparecem não fossem atrizes pornô ou garotas de programa. Elas são clientes de seu sex shop que se voluntariaram para o projeto.

Os 80 vídeos foram feitos em duas semanas, durante a quarentena. Curtos, eles têm um estilo caseiro porque foram capturados por Pacheco, que não queria a presença de homens entre as mulheres. A maioria preserva a identidade usando máscaras.

“Estamos produzindo com a gordinha, a magrinha, a negra, a branca, a menina com mais peito. Vamos continuar a gravar e vai ter trans também porque temos produtos para elas e tem gente que não sabe”, diz a empresária, que acha a representatividade de diferentes corpos importante para todas se identificarem. A plataforma se chama 9 e noventa -e custa o mesmo para acessá-la.

Enquanto a maioria das pessoas ouvidas pela reportagem fica em casa na quarentena, a médica Ana, 23, atua na linha de frente do combate ao coronavírus e passa a maior parte do tempo em um hospital em Londrina, interior de Paraná.

Ela, que pediu que o sobrenome fosse ocultado, começou se presenteando com uma prótese na segunda semana de isolamento. Na seguinte, comprou um vibrador que funciona à distância para usar com seu namorado. Depois, diversificou o seu acervo com itens como um prendedor de mamilos e um plug anal.

Para alguém que combate e vê os efeitos de uma pandemia todos os dias, os brinquedos funcionam como uma espécie de escape e proporcionam um raro momento em que ela pode focar em si mesma.

“Precisamos reprimir nossas sensações o dia inteiro [no hospital], como calor, dor, suor e vontade de urinar, pois não temos como retirar os EPIs (equipamento de proteção individuais) o tempo todo”, relata a médica. “É uma forma de desligar da realidade sem pensar em mais nada.”

Rn