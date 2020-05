Itália: Mortes por covid-19 diminuem desde benção do Papa

A Itália, que já foi considerada o epicentro da pandemia do novo coronavírus, hoje vê o número de contaminações e óbitos reduzir cada vez mais e caminha para uma retomada gradual das atividades.



Há exatos dois meses, porém, o país vivenciava o dia mais trágico da epidemia em território italiano e ouvia, de uma Praça de São Pedro completamente vazia, as preces do Papa Francisco, que pedia pelo fim da pandemia.





O fato é que, desde aquele 27 de março, marco do pico de mortes diárias pela Covid-19 no país, com 969 vítimas da doença, e dia em que o pontífice concedeu a bênção “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo, em latim), o número de italianos que perderam a vida em decorrência do vírus começou a diminuir.



Segundo o balanço do Departamento de Proteção Civil da Itália, apesar de algumas oscilações, as estatísticas de óbitos pela Covid-19 passaram a cair desde 27 de março – para 889 mortes, no dia seguinte (28/03), e depois (29/03), para 756 -, nunca mais atingindo ou superando o marco de 969 vítimas. Nesta quarta-feira (27), por exemplo, o país registrou 117 mortes pela Covid-19.



Na ocasião, Francisco pediu para Deus “olhar a dolorosa situação” da humanidade mediante a pandemia e concedeu a indulgência plenária, isto é, o perdão total de todos os pescados aos 1,3 milhões de católicos. Essa bênção é concedida pelos Papas somente na data de Natal e Páscoa, que representam o nascimento e a morte de Jesus Cristo para os cristãos. Com isso, o Santo Padre realizou uma ação inédita.



Durante a homília, o Papa ainda afirmou que “é diante do sofrimento que se mede o verdadeiro desenvolvimento dos povos”, e escolheu a passagem da tempestade acalmada por Jesus no evangelho de Marcos para a reflexão.



Vale ressaltar que, na celebração de 27 março, Papa Francisco pediu para que fosse levado ao Vaticano um crucifixo, considerado milagroso por, segundo a tradição, ter livrado a Itália de uma peste em 1522.



Hoje, com a onda de contágio sob controle, o país contabiliza mais de 231 mil infectados e 33 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus.

rn