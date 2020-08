Jales autoriza abertura parcial de academias a partir de hoje

Foco News

A Prefeitura de Jales autorizou a abertura de academias para o atendimento exclusivo a pessoas que comprovem a necessidade de atividade física por recomendação médica a partir desta segunda-feira, 17 de agosto.

Desde o mês de março, com o início da pandemia e com a quarentena, as academias permanecem fechadas e estariam autorizadas a funcionar somente quando as regiões apresentassem índices que equivalem a “fase amarela” do Plano SP. A região de Jales segue na fase laranja.

Segundo as informações obtidas pela reportagem, algumas academias de Jales protocolaram pedido junto a prefeitura solicitando a reabertura neste formato de atendimento, seguindo os protocolos de higiene e prevenção adequando os procedimentos recomendados pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, que estipula parâmetros para prevenção e diminuição de riscos.

A fiscalização caberá mais uma vez, a reduzida equipe da Vigilância Sanitária de Jales.