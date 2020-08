Jales bate recorde ao confirmar mais 54 positivos e 19º óbito por complicações da Covid-19

Novas 69 notificações suspeitas para o novo coronavírus (Covid-19) foram registradas pela Vigilância Epidemiológica nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, em Jales.

Entre estes casos ou outros já notificados anteriormente, 84 testaram como negativos e foram confirmados 54 casos positivos em mulheres de 19, 27, 27, 31, 32, 32, 34, 34, 35, 35, 38, 39, 39, 40, 42, 49, 51, 60, 72, 79 e adolescentes de 13 e 16 anos; homens de 19, 22, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 29, 33, 37, 40, 40, 41 42, 45, 45, 48, 53, 54, 60, 64, 66, 70, 82, 83, 87 e adolescentes de 14, 15 e 17 anos; meninos de 05 e 11 anos. Este é o maior número de casos positivos já registrados em um único dia em Jales desde o início da pandemia.

Mais 22 pessoas já diagnosticadas como positivas para o vírus cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias, conforme determinação do Ministério da Saúde, e tiveram alta médica, entrando para o quadro de curados/recuperados da doença por não apresentarem mais sintomas.

Informamos que os resultados dos exames dos dois óbitos que aguardavam investigação laboratorial chegaram. O do senhor de 83 anos, que faleceu na noite do dia 17 de agosto, na UPA 24h testou positivo, o que resultou no décimo nono óbito do município em decorrência de complicações da Covid-19. Já o do senhor de 91 anos, que veio a óbito na madrugada do dia 20 de agosto, testou negativo.

FocoNews