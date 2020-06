Jales bate recorde e registra 20 casos positivos de coronavírus em um dia, total sobe para 150

Iniciamos o Boletim de hoje com uma boa notícia: funcionários e todos os idosos do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Jales foram testados pela Vigilância Epidemiológica e os resultados foram negativos para a Covid-19 (Coronavírus).⁣⁣

Na atualização desta terça-feira, 23 de junho, nas últimas 24 horas, a Vigilância Epidemiológica recebeu 38 novas notificações de casos suspeitos no município de Jales para a Covid-19 (Coronavírus). ⁣

⁣

O Boletim de hoje também informa que entre todos os casos notificados nas últimas 24 horas ou em datas anteriores e que aguardam resultados, 25 testaram como negativos para a doença. Outros 20 exames testaram positivos, sendo mulheres de 21, 23, 31, 32, 37, 39, 50, 51 e 58 anos; e homens de 30, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 46, 52, 53 e 61 anos.⁣

⁣

Dos pacientes positivos já diagnosticados e informados, outras 07 pessoas cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias, conforme determinação do Ministério da Saúde, e tiveram alta médica, entrando para o quadro de curados/recuperados da doença por não apresentarem mais sintomas. Os demais estão sendo acompanhados pelos profissionais da Saúde.⁣

⁣

No boletim ao centro, Ala de Síndrome Gripal da Santa Casa de Misericórdia, específica para tratamento da Covid-19, e que informa o número de leitos ocupados por pacientes de Jales e da região, nas últimas 24 horas estão hospitalizados:⁣ Leito Clínico: 03 pacientes de Jales, 01 de Dirce Reis, 01 de Santana da Ponte Pensa, 01 de Urânia, 01 Turmalina e 01 de Brasília.⁣ UTI Pediátrica: 00 internado.⁣ UTI Adulto: 01 paciente de Jales e 01 de Santa Salete.⁣

⁣

Observação: Houve a ampliação de 04 leitos clínicos que foram remanejados para a antiga pediatria (indicados com asterisco na tabela).⁣

⁣

Ressaltamos a importância das medidas de proteção necessárias para minimizar a circulação do vírus, como o distanciamento social, higienização constante das mãos e o uso obrigatório de máscara.⁣

Este é o maior número de casos positivos registrados em 24 horas desde o início da pandemia na cidade de Jales.

Foconews