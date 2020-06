Jales recebe mais 9 resultados positivos para coronavírus e chega a 159 contaminados

A Vigilância Epidemiológica informa que recebeu 36 novas notificações de casos suspeitos no município de Jales para a Covid-19 (Coronavírus) nas últimas 24 horas.



Entre todos os casos notificados nas últimas 24 horas ou em datas anteriores e que aguardam resultados, 12 testaram como negativos para a doença. Outros 09 exames testaram positivos, sendo mulheres de 21, 28, 30, 36 e 53 anos; e homens de 20, 39, 46 e 55 anos.



Dos pacientes positivos já diagnosticados e informados, outras 05 pessoas cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias, conforme determinação do Ministério da Saúde, e tiveram alta médica, entrando para o quadro de curados/recuperados da doença por não apresentarem mais sintomas. Os demais estão sendo acompanhados pelos profissionais da Saúde.



No boletim ao centro, Ala de Síndrome Gripal da Santa Casa de Misericórdia, específica para tratamento da Covid-19, e que informa o número de leitos ocupados por pacientes de Jales e da região, nas últimas 24 horas estão hospitalizados: Leito Clínico: 04 pacientes de Jales, 01 de Santana da Ponte Pensa, 01 de Santa Albertina, 01 de Urânia, 01 de Aparecida d’ Oeste, 01 Turmalina e 01 de Brasília. UTI Pediátrica: 00 internado. UTI Adulto: 01 paciente de Jales e 01 de Santa Salete.

