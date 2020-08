Jales registra a 18ª morte por complicações da Covid-19 e mais um óbito suspeito

Na atualização de hoje, 18 de agosto, houve o registro de novos 61 casos suspeitos notificados para a Covid-19 (Coronavírus) em Jales. Entre estes casos ou outros já notificados anteriormente, 39 testaram como negativos.

Também houve mais 28 casos confirmados como positivos: mulheres de 18, 21, 24, 28, 33, 41, 43, 51, 58, 58, 58, 61, 63, 66, 66 e 66 anos; um adolescente de 13 anos e homens de 27, 28, 29, 35, 38, 40, 40, 47, 62, 65 e 69 anos. Outras 14 pessoas já diagnosticadas com resultados positivos foram recuperadas da doença.

Um óbito registrado no dia 12 de agosto entrou para o Boletim Epidemiológico de hoje, uma mulher de 63 anos que, no momento da internação em São José do Rio Preto, apresentou o endereço de um parente naquela cidade, porém o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) fez a retificação e o óbito passa a fazer parte do Boletim Epidemiológico de Jales.

Também registramos um óbito suspeito para a Covid-19, um homem de 83 anos, que faleceu na noite de ontem na UPA 24H Jales. Ainda há a notificação de uma internação de um morador de Jales, de 69 anos, na enfermaria da Santa Casa de Fernandópolis. Por esta razão ele não aparece no Boletim da Santa Casa de Jales publicado na manhã dessa terça-feira, dia 18.

Reforçamos a importância de ficar em casa. Precisamos diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Seja consciente, USE MÁSCARAS, higienize as mãos e evite aglomerações.

