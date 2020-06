Jales registra mais 8 positivos para Covid-19 e UTI continua com 100% de ocupação

A Vigilância Epidemiológica de Jales informa que recebeu nas últimas 24 horas a confirmação de mais 08 casos positivos para a Covid-19 no município de Jales, outros 17 casos suspeitos e 11 casos negativos.

Os casos positivos são: homens de 58, 50, 39 e 50 anos e mulheres de 37, 68, 45 e 26 anos. O resultado do exame do jalesense que veio a óbito na segunda-feira (01/06), que estava e internado e enquadrado no boletim com um caso suspeito para a Covid-19 teve resultado negativo, portanto não tivemos ainda nenhum óbito confirmado no nosso município.

No boletim ao centro, Ala de Síndrome Gripais da Santa Casa, específica para tratamento da Covid-19, e que informa o número de leitos ocupados por pacientes de Jales e da região, nas últimas 24 horas temos internados:

Leito Clínico: 02 pacientes de Jales e 01 de Urânia

UTI Pediátrica: 00 internado

UTI Adulto: 01 paciente de Jales, 01 de Palmeira d’ Oeste, 03 de Urânia e 01 de Dolcinópolis.

