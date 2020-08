Jales registra o 20º óbito por complicações do novo coronavírus

Atualizamos o Boletim Epidemiológico com o registro de 70 notificações de casos suspeitos para a Covid-19 (Coronavírus) no município de Jales, em 24 horas. Entre estes casos ou outros notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 30 testaram como negativos e 25 casos como positivos: menina de 10 anos, mulheres de 19, 28, 35, 36, 39, 41, 48, 52, 59, 59, 59, 61, 66, 78 e 78 anos; um adolescente de 17; homens de 19, 32, 38, 41, 52, 52, 61 e 63 anos. Também informamos que 01 pessoa já diagnosticada com o vírus foi curada.

Infelizmente na tarde da última segunda-feira, uma senhora de 76 anos foi à vigésima vítima fatal da Covid-19 no município. Ela estava internada na Santa Casa de Jales desde o dia 05 de agosto. Manifestamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

FocoNews