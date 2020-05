Japão pagará metade da viagem de turistas estrangeiros que visitarem o país

O Japão pretende fazer uma proposta mais do que interessante aos estrangeiros que queiram passar férias por lá após a pandemia: pagar metade dos custos de viagem de cada visitante. O programa de subsídios criado pela a agência de turismo do país foi anunciado nesta semana, com orçamento de 12,5 bilhões de dólares e previsão de início em julho.

A estratégia para trazer os viajantes de volta ao país faz frente à dramática queda no turismo no país. Em abril deste ano, apenas 2.900 turistas visitaram o Japão — uma redução de 99,9% em relação ao mesmo mês no ano anterior.

Em 2019, o país recebeu 31,9 milhões de turistas, e a expectativa para este ano, quando ocorreriam as Olimpíadas, era de 40 milhões de visitantes. A forma como poderá ser realizado o subsídio aos turistas estrangeiros ainda não está detalhada