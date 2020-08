Javali rouba notebook e é perseguido por nudista na Alemanha; veja fotos

Um praticante de nudismo teve que perseguir um javali que roubou a sacola onde estava seu notebook, como mostram fotos publicadas em rede social. A cena incomum aconteceu perto de um lago em Berlim. No fim, o homem conseguiu reaver seu computador e foi aplaudido pelos demais frequentadores do local.

A mulher que registrou os momentos de tensão disse que o nudista autorizou a divulgação das imagens. Nas fotos, o javali “ladrão” aparece com dois outros porquinhos selvagens menores dando um pique com a sacola do banhista.

“A natureza dá o troco”, escreveu a personal Adele Landauer, no Facebook. “Mostrei as fotos ao homem, ele riu com entusiasmo e me deu permissão para torná-las públicas”.

O homem estava tomando banho de sol pelado no lago Teufelssee, no oeste de Berlim, uma prática comum na Alemanha.

Javali foi perseguido pelo dono do notebook — Foto: Adele Landauer/Facebook

Como informa o jornal “The Guardian”, o javali aparentemente foi atraído por uma pizza que outros banhistas estavam comendo. Então ele se apoderou da sacola amarela, provavelmente supondo que ali havia mais comida, e saiu em disparada, só que dentro havia o computador do homem que aparece correndo nas fotos.

O bicho acabou se atrapalhando com uma caixa de papelão que havia em seu caminho e, depois que o dono do notebook fez barulho e bateu com um galho no chão, acabou largando a sacola.

Casos de javalis aprontando nos arredores são cada vez mais comuns em Berlim e em outras cidades pelo mundo. Os animais se multiplicam na floresta e se aproximam de locais habitados em busca de alimento.

Após a perseguição, javali acabou largando a sacola com o notebook — Foto: Adele Landauer/Facebook