José Paulo de Andrade morre aos 78 anos, vítima de Covid

O jornalista e apresentador José Paulo de Andrade morreu na manhã desta sexta-feira (17), aos 78 anos. Ele estava internado desde o dia 7 de julho, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de complicações da Covid-19. As informações foram divulgadas pelo Twitter da Rádio BandNews FM.

José Paulo de Andrade tinha 60 anos de carreira no rádio, sendo 57 na Rádio Bandeirantes. O jornalista marcou época com a apresentação do programa ‘O Pulo do Gato’.

Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte. “Grande jornalista! Muito triste! Lembro das manhãs do Pulo do gato. Descanse em paz!”, “Que triste! Meus sentimentos aos familiares e amigos” e “As manhãs não serão mais as mesmas” foram apenas algumas das mensagens deixadas.