Jovem adota cachorro com câncer para dar a ele um lar em seus últimos dias

Um cachorro com câncer terminal foi adotado em um abrigo de Berazategui, na Argentina, por Luciano Karosas, jovem de 21 anos que ficou sensibilizado pela condição do animal. Ciente do pouco tempo de vida restante do cão, o argentino decidiu levá-lo para casa, onde cuidaria dele com muito carinho em seus últimos dias.

Batizado de “Thanos”, o cãozinho tem vários tumores na cabeça, que deformaram o formato do seu crânio. Antes de ser adotado por Luciano, ele foi rejeitado por quatro famílias devido à doença. O câncer se espalhou por sua cabeça de maneira descontrolada num intervalo de poucos meses.

Uma mulher chamada Griselda, que cuidava de Thanos no abrigo de cães, começou uma busca para encontrar alguém que o adotasse e lhe provesse segurança e amor. Foi difícil encontrar um tutor que estivesse à altura do desafio, mas Griselda acabou conhecendo Luciano, que aceitou adotá-lo sem pensar duas vezes.

Na primeira visita de Thanos e seu pai ao veterinário, um diagnóstico muito triste foi comunicado: o cachorrinho tinha apenas mais 40 dias de vida.

“Achei difícil adaptar-me à ideia do pouco tempo que vamos passar juntos. Levei ele a um veterinário que trabalha com células-tronco para ver o que poderíamos fazer, procurando um pouco mais de esperança (que lhe tinham dado 40 dias de vida) e me disse que não há nenhum tratamento que atinge estender esse tempo. Eu saí com um pedaço de coração na minha mão”, disse.

Enquanto isso, o pai de Thanos se propôs o objetivo de mimá-lo (e amá-lo!) o máximo que pudesse.

“Tudo o que quero é tentar dar-lhe um pouco de amor antes que ele se vá”, diz ele. O cão vive com ele há cerca de três semanas, brinca e se diverte como qualquer outro animal de estimação. E eles o veem mais feliz do que nunca.

Na tentativa de prolongar a vida de Thanos, Luciano decidiu utilizar o óleo de canábis como parte de um tratamento para aliviar as dores e o estresse do cachorro. Ver que seu cãozinho não sofre como antes já renova as esperanças de seu pai.

Em sua conta no Instagram, o argentino compartilha fotos com o cão e mantém seus seguidores informados sobre a saúde do filho. “Ainda há ‘Thanos’ por muito tempo”, conclui.

Compartilhe o post com seus amigos!

Siga o Razões no Instagram aqui.

Inscreva-se em nosso canal no Youtube aqui.

Curta o Razões no Facebook aqui.

Fonte: Portal Amigo Cão

Fotos: Reprodução/Instagram