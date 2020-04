Jovem de 21 anos tira a própria vida em Votuporanga

Faleceu nesta quarta-feira, 15/04, Jéssica Gama, aos 21 anos de idade. Natural do município de Penalva, no Maranhão, a moça morava na Rua Ângelo Petenucci, no bairro Parque Residencial do Lago, em Votuporanga/SP.

Familiares e amigos estão consternados. Ela foi encontrada por vizinhos, que acionaram a polícia e o resgate, mas já estava sem vida. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado às 17h00 desta quinta-feira, 16/04.

Em uma rede social, uma amiga lhe prestou uma homenagem emocionante:

“O mundo nos prega muitas surpresas. Muitas nos fazem sofrer, trazem tristeza, dor e luto. A sua partida, tão prematura, foi uma dessas surpresas imprevisíveis do destino que nos tiram o chão. Ninguém poderia imaginar que você nos deixaria tão cedo.

Você deixou um imenso vazio em nossas vidas e em nossos corações. Depois da sua partida, a nossa vida nunca mais será a mesma. Você sempre estará viva em nossas lembranças, sempre fará parte de nossas vidas nas grandes e pequenas recordações.

Você deixou muito amor em nós. O seu amor pela vida continua pulsando em nosso peito. Siga o seu caminho em paz, iluminado pelas bênçãos de Deus. Nós estaremos sempre aqui, orando por você e enviando as nossas energias positivas de amor e carinho descanse em paz amiga !!!!!”

O suicídio é um problema de saúde pública e por este motivo estão sendo criadas ferramentas de ajuda para as pessoas que enfrentam problemas e não estão conseguindo lidar com seu sofrimento. Uma dessas ajudas é o CVV, antigamente chamado de Centro de Valorização da Vida, hoje conhecido por Como Vai Você?

Através do telefone 188, pode-se ter contato com pessoas experientes que sabem aconselhar em momentos extremamente dolorosos. Passe esse número de telefone adiante, caso notar que algum amigo está precisando de ajuda.