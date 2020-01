JOVEM DE 22 ANOS MORRE AFOGADO EM SANTA FÉ DO SUL

REINALDO PEREIRA COELHO, MORADOR DE PALMEIRA D´OESTE/SP, PASSAVA O FIM DE SEMANA NA CIDADE E BRINCAVA COM AMIGOS NO MOMENTO EM QUE A FATALIDADE OCORREU.

Neste domingo (19), um jovem de 22 anos morreu afogado enquanto nadava em uma piscina natural no Parque das Águas Claras, em Santa Fé do Sul/SP.

De acordo com informações, Reinaldo Pereira Coelho, morador de Palmeira d´Oeste/SP, passava o fim de semana na cidade e brincava com amigos no momento em que a fatalidade ocorreu.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o foram acionados e fizeram os primeiros atendimentos, mas infelizmente Reinaldo não resistiu e faleceu – tendo óbito declarado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Em nota, a Secretaria Municipal de Turismo da Estância Turística de Santa Fé do Sul, “lamenta profundamente a perda de Reinaldo Pereira Coelho, 22 anos, de Palmeira D’Oeste, que se afogou nesta tarde de domingo no Parque das Águas Claras. A família da vítima está sendo acompanhada pelo secretário Alex Sandro da Silva. Nossas condolências aos familiares e aos amigos”.

