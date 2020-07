Jovem de 23 anos é espancado por 10 homens ao sair de imóvel

SBT Interior

Um jovem de 23 anos, que saiu da cadeia em maio, foi agredido por 10 homens ao sair de um imóvel, em Rio Preto, nesta quarta-feira (8).

Segundo a polícia, ao sair do local, o homem se deparou com os agressores e foi espancado com socos e chutes.

Ele sofreu ferimentos por todo o corpo e teve dentes quebrados. Após o crime, a vítima foi levada para uma UPA da cidade, onde recebeu atendimento médico. Depois, foi até a delegacia para prestar depoimento.

Aos policiais, o jovem disse que não conhece os agressores e que não sabe por que foi espancado. O caso está sendo investigado.