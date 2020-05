Jovem de 25 anos morre após levar cinco tiros em Olímpia

Um estudante de 25 anos morreu nesta quarta-feira (13), em Olímpia (SP), após levar cinco disparos de arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Chegando no local viram o carro da vítima no meio do canteiro e o estudante no interior do veículo ainda com sinais vitais.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o pronto-atendimento local, sendo, mais tarde, encaminhado para a Santa Casa de Olímpia.

O caso aconteceu por volta das 10h30 e o estudante morreu no hospital à 13h45. O suspeito do crime é outro jovem de 23 anos.