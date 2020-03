Jovem de Jales fica ferido na linha férrea em Santa Fé do Sul

O serviço de socorro do Município de Santa Fé do Sul atendeu um chamado no início desta manhã de domingo (29), para prestar atendimento a vítima de queda da composição de trem.

A vítima, ESS de 22 anos, é morador no Bairro Jardim do Bosque, em Jales.

As causas do acidente estão sendo investigadas, mas a princípio o jovem por volta das4h00m teria “surfado” na composição desde a cidade de Jales, que seguia sentido Mato Grosso do Sul.

A queda aconteceu quinhentos metros, além da estação ferroviária de Santa Fé do Sul.

O rapaz caiu nos trilhos com a composição em movimento, e

deu entrada na UPA as 7h24m levado pela ambulância de simples remoção, estava

consciente, orientado, comunicativo, apresentando ferimento extenso de grande porte em membro inferior direito, com perda de tecido, rompimentos de tendões e exposições óssea da virilha até o calcâneo e apresentava sinais de hipotermia.

Foram feitos os procedimentos inciais de urgência e imediatamente conduzido a Santa Casa.

Rn