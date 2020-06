Jovem é espancada e esfaqueada após discutir com marido

Uma jovem de 22 anos foi espancada e esfaqueada pelo marido, um servente de pedreiro de 26 anos, neste fim de semana, no bairro Redentora, em Rio Preto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito saiu e retornou para casa no dia seguinte, aparentemente sob efeito de drogas.

A dona de casa chamou atenção do marido, mas foi espancada com vários socos por ele. Em seguida, o servente teria abraçado a mulher e esfaqueado a vítima.

Depois de cometer o crime, ele fugiu e não retornou no local depois de receber a ligação da mãe dele. O homem estava com a camiseta suja de sangue e negou a autoria do crime aos policiais.

A faca ensanguentada foi encontrada em cima da cama. O suspeito ainda tentou agredir os investigadores da Polícia Civil, mas foi imobilizado e preso por tentativa de feminicídio, resistência e lesão corporal.

A mulher foi internada no Hospital de Base e continua em observação na unidade de saúde.