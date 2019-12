Jovem é presa por tráfico de entorpecentes no São Francisco

Uma mulher foi presa pela Força Tática da Policia Militar de Fernandópolis na noite desta sexta-feira, dia 13, no Conjunto Habitacional São Francisco. O fato aconteceu na rua Catarina Moreli Goss, por volta das 19h30.

Policiais faziam roda pelo bairro quando se depararam com R.V. e a namorada J.D.B., em atitude suspeita. R.V. ao perceber a presença da viatura tentou se esconder em uma mata nos fundos da casa dele, deixando dois tabletes de maconha e dinheiro caído no chão da casa. A namorada tentou desfazer da droga e do dinheiro, mas acabou detida e presa por associação ao tráfico.

Na casa foi encontrada uma faca usada para fracionar a droga, balança digital, uma porção grande e outra pequena de cocaína e outra na bolsa que pertencia a J.D.B., além dos dois tabletes de maconha com peso total de 0,320 kg e a quantia de R$ 293 reais, que segundo relato da presa, era proveniente do trafico de drogas.

