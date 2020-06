Jovem é preso com arma de fogo, drogas e dinheiro em Santa Fé

Na noite de ontem (16), policiais em patrulhamento se depararam com um jovem morador na rua Bahia no bairro São Francisco em Santa Fé do Sul, e ao ser abordado foi encontrado com o mesmo uma porção de cocaína.

O jovem que tem cerca de 25 anos foi indagado a autorização para fiscalização em sua residência, o que foi autorizado pelo mesmo, onde foi encontrado 1 revolver calibre 38, balança de precisão, faca e plástico filme, R$6300.00 reais em espécie, 638,4 g de Cocaína, 595.75 g de Maconha e 239.9 g de Crack.

O jovem foi encaminhado a delegacia de Jales, onde o Delegado de plantão ratificou a prisão do elemento. O jovem que é casado, já trabalhou em uma Esfirraria e atuação como pedreiro, está preso em Santa Fé do Sul à disposição da polícia.

