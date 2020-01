Jovem envolvido com roubo de casa em Fernandópolis é preso pela polícia

Após mandado de prisão expedido pela Justiça de Fernandópolis, um jovem foi preso pela polícia militar sob acusação de participação no roubo da residência de um policial militar aposentado no ano passado, o jovem teria inclusive ameaçado um casal de idosos com uma arma.

O acusado foi encontrado pelos polciais na rua Aparício Simões Moita localizada no bairro Jardim Paraíso na tarde de ontem, 27.

Após ser detido, ele foi levado para o 1º Distrito Policial e em seguida encaminhado para a Cadeia Pública de Guarani d´Oeste.

