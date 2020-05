Jovem esconde droga em caixa de sapato da filha de 4 anos

Um ajudante de pedreiro de 25 anos foi flagrado transportando crack na noite desta segunda-feira (11) em um carro de aplicativo. Ele saiu de uma chácara no bairro Santa Clara com destino ao bairro Solidariedade.

A polícia suspeitou do desconforto do homem que estava no banco de trás do carro, junto com uma criança, e decidiram abordar o veículo. O motorista foi identificado como motorista de aplicativo e a criança, de apenas quatro anos, como sendo filha do suspeito.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mas viram que a criança carregava uma caixa de sapato. Na caixa foram encontradas duas pedras de crack, uma porção de maconha e uma balança de precisão.

Ele não apresentou resistência à prisão e informou que saiu de casa, passou em um local para pegar a caixa de sapato que deveria ser entregue no bairro Solidariedade.

Ele foi preso por tráfico e a filha foi levada até a casa dele e entregue para a mãe. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

