Jovem ferido em acidente de moto deixa a UTI depois de 18 dias

A Cidade

Depois de 18 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Base de Rio Preto, o jovem votuporanguense, Pedro Henrique Costa Alves, de 20 anos, foi ontem para o quarto, após apresentar melhora em seu quadro. Ele estava em estado grave desde que sofreu um acidente de moto na avenida José Marão Filho, no último dia 28.

De acordo com a ocorrência, Pedro seguia pela José Marão, quando, na altura do Jardim Alvorada, bateu de frente com outro motociclista que teria entrado na contramão da avenida ao acessar uma das alças da rodovia Euclides da Cunha.

Com a batida o jovem quebrou os dois braços e acabou batendo a cabeça contra o solo. Ele foi encaminhado para o HB onde desde então passa por acompanhamento especializado. O outro motociclista sofreu apenas ferimentos leves.