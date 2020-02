JOVEM MORRE APÓS INFECÇÃO NO DENTE NA REGIÃO

Um servente de pedreiro de 25 anos morreu de suspeita de infecção dentária no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP após ser agredido com um soco na mandíbula. Ele estava internado no hospital desde a última sexta-feira (21). Na manhã desta terça-feira (25), ele não resistiu e morreu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado pelo hospital, Renan José Vieira Duran sofreu um choque séptico quando foi atingido pelo soco na mandíbula, mas o pai dele, Osvaldo Duran, afirma que a verdade é que o filho morreu em decorrência de uma infecção dentária não tratada.

“Há dias que ele reclamava de dor de dente. Passou por um dentista que deu uns medicamentos, mas não resolveu. Ele foi parar na Santa Casa. Como o caso era muito grave, meu filho foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto. Infelizmente, ele não aguentou e morreu”, diz o pai do rapaz.

De acordo com o hospital, desde a última sexta, a vítima permaneceu internada da UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Na manhã desta terça, o quadro evoluiu para uma disfunção múltipla de órgãos e parada cardíaca. O jovem não resistiu e morreu no hospital.

O corpo de Renan foi sepultado no cemitério municipal de Santa Fé do Sul/SP. Como o caso foi registrado como morte suspeita, será aberto um inquérito policial na delegacia da cidade para apurar as circunstâncias da morte do servente de pedreiro.