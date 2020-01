Jovem recebe R$ 1,4 mil em notas falsas

A vítima recebeu o dinheiro como pagamento da venda do celular; Banco Central alerta que consumidores podem seguir alguns passos para notar se a cédula é falsa ou verdadeira

Uma jovem de 30 anos recebeu pagamento da venda de um celular em notas falsas. O caso aconteceu na tarde deste sábado, 4, em Rio Preto.

De acordo com o relato da vítima à polícia, ela anunciou o celular em um site de compra e vendas de produtos. Em seguida, uma mulher entrou em contato com a jovem afirmando que estava interessada em comprar o aparelho. Elas conversaram e acordaram o valor de R$ 1,4 mil.

No último dia 4, a suspeita foi até a casa da vítima entregar o dinheiro. A jovem recebeu 14 cédulas de R$ 100 falsas.

Ela procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência. Ainda segundo a vítima, o local possui câmeras de segurança, que podem ajudar a polícia na identificação da suspeita. As notas vão passar por perícia.

Como identificar notas falsas

Segundo o Banco Central do Brasil, os consumidores podem adotar algumas medidas para verificar se a nota que está recebendo é falsa ou verdadeira. A primeira dica é segurar a cédula contra a luz, olhando pela frente da nota e observar na área clara as figuras que representam os animais, em tons que variam do claro ao escuro. Outra dica de alerta é sentir o alto-relevo das notas.

Clique aqui e acesse o passo a passo no site do Banco Central do Brasil.

Diario da Região

