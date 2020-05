Jovem some após fazer ligação dizendo que foi atingido por tiro

Um boletim de ocorrência foi registrado por desaparecimento de um jovem de 19 anos, na manhã desta terça-feira (19) . Ele mora no Parque Industrial com a namorada.



De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava de folga do trabalho e saiu pela manhã dizendo para a namorada que voltaria logo. Ele levou junto apenas o celular da namorada.





Por volta das 12h, ele ligou do telefone da namorada para uma testemunha, dizendo que tinha levado tiro de arma e fogo. Pediu que ela informasse a namorada sobre o ocorrido e informou que o autor seria um homem não identificado.



As duas mulheres foram até o local indicado por ele junto com a polícia, em uma estrada de terra na rodovia Washington Luis, mas não encontraram ninguém. O local ficou registrado como o último lugar que o jovem foi visto.



As testemunhas disseram que ele não tem envolvimento com crimes e também disseram não saber de nenhum desafeto.



Não ficou confirmado o disparo de arma de fogo e nem mesmo foi visto sangue no local indicado pelo jovem. O boletim de ocorrência foi registrado como desaparecimento e o caso será investigado.

