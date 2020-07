Jovem surda é filmada sendo agredida por namorado

Pamela Gabrieli Eusébio Rocha, de 19 anos de idade, foi vítima de um crime de violência doméstica. Deficiente auditiva, a jovem foi filmada por uma vizinha sendo agredida pelo namorado, Gilberto Ricardo Manhinini, de 30 anos, em Bauru, interior de São Paulo (SP). Crédito: ReproduçãoPamela foi agredida pelo namorado, Gilberto

Segundo relato da vítima, ela também sofreu estupro por parte dele. Nas imagens, é possível ver o agressor dando um chute com o pé esquerdo na cabeça da vítima, quando ela tentava se levantar do chão. Com a pancada, ela bateu em um móvel e caiu.

De acordo com o Universa, do Uol, Gilberto ainda ficou por cima de Pamela e agarrou o braço esquerdo dela, tentando imobilizá-la. Depois, ele ainda deu socos na cabeça da moça e interrompe a agressão quando a vizinha pediu que ele parasse.

Após a gravação, a vítima foi à delegacia de São Manuel, cidade onde mora a mãe da jovem, e relatou ter sido estuprada pelo namorado no apartamento onde moravam, de acordo com a Polícia Civil. Pamela explicou que o agressor estava alcoolizado e sob efeito de cocaína no momento da agressão.

Ele ainda a forçou a fazer sexo por duas vezes sem o seu consentimento e, por conta disso, Manhinini também será investigado por estupro.

O QUE FAZER EM CASO DE ESTUPRO?