Jovem surpreende namorada com festa junina dentro de casa e viraliza

A Bia ama festa junina, desde o início da pandemia, ela brincava que o “corona só não pode mexer com as festinhas juninas”, já que não troca essa época do ano por nenhuma outra, ama de paixão!

“Todo ano vou em festa junina o mês de junho todo”, disse Bia.

Junho chegou, a pandemia continua aí, zero chances de ter festa junina do jeitinho que a gente ama. Muita gente, quadrilha, fogueira, você sabe. Bia meio que já tinha aceitado que esse não iria rolar.

“Falei várias vezes pro Vitor o quanto estava chateada por não ter festas juninas esse ano.”

Pois Bia teria sua festa junina, sim! Literalmente o Arraiá da Bia! E digo mais: era Dia dos Namorados! 😍

Surpresa

Sim, não bastava ser uma festa junina surpresa, tinha que ser no Dia dos Namorados, pra ter mais emoção, né, Vitor?

“Eu fiquei totalmente desacreditada! Nunca imaginava uma coisa dessa hahaha. Quando eu abri a porta, ele ainda colocou música de festa junina. Eu só conseguia falar “O QUE É ISSOOOO VITOR?” 😂 E depois chorei de emoção!!!”, lembra Bia.

Teve barraca do beijo, correio elegante, pescaria, jogo de argolas e até bingo – ainda vamos falar mais do bingo! E quer tabela de preços mais romântica que essa? Os preços eram um beijo, um abraço, um carinho ou “a consultar”. 😆

“O Vitor sempre foi muito criativo, os presentes dele sempre têm um toque de criatividade.”

A história foi publicada no Insta do Razões e já conta mais de 150 mil curtidas e mais de 3 mil comentários da galera chocada com a criatividade do Vitor e também cobrando os namorados! 😅

Vitor, 24, e Bia, 23, moram em São Paulo e namoram há 4 anos.

Jovem realiza o sonho da irmã gêmea ao doar todos os seus órgãos e agora precisa de apoio com dívida em hospital. Saiba como ajudar aqui.

Preparativos da festa junina

Não foi assim de uma hora pra outra. Planejamento é tudo!

Levou um tempo pra Vitor ter tudo pronto, o bingo e a pescaria, por exemplo, ele comprou pela internet, então tinha o tempo de esperar a encomenda chegar.

O restante das coisas, toda a decoração, ele usou sua criatividade e fez em casa mesmo.

“As fichinhas e as placas eu montei no PowerPoint e depois imprimi e recortei pra colocar em um papel mais grosso. Os cartazes foram feitos a mão mesmo.”

Reação da Bia

Todo o esforço valeu a pena!

Inclusive pra não revelar a surpresa para Bia, quando ela dizia que estava chateada porque não teria festa junina esse ano, e na cabeça do Vitor ele já tinha pensado em cada detalhe.

“Quando ela se emocionou foi difícil não se emocionar também. Foi bem especial”, diz Vitor.

“Realmente esse dia ficou marcado na vida dos dois! A cada ideia que eu tinha, eu dava uma risada pensando na reação dela vendo.”

A festa terminou com um jantar super romântico!

“Os detalhes no quarto dele foram os que mais me deixaram emocionada. A fogueira que ele colocou na televisão, e mesmo sem muito espaço, ele deu um jeito de colocar a mesa pra fazer um jantar romântico!!! Foi demaaaaais!”, afirma Bia.

Bingo

Antes do jantar, teve o bingo! A história só melhora, gente, sério!

É que o melhor amigo do Vitor fez a mesma surpresa para a namorada, que também é viciada em festa junina, assim como a Bia.

Eles fizeram uma chamada de vídeo e os quatro jogaram bingo, até porque não existe “bingo de 2”, né? Haha

Olha ae:

“A gente estava conversando e ambas as namoradas gostam de festa junina. Aí surgiu a ideia de fazer no Dia dos Namorados. Fomos adaptando as ideias pro que cada namorada gostava mais.”

Melhores amigos fazem as melhores festas juninas para as namoradas! Gosto assim!!

Felicidades, Vitor e Bia!