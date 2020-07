‘Jovens que salvaram meus filhos são heróis’, diz pai de crianças que saltaram de prédio em chamas na França

O pai das crianças das duas crianças que saltaram de um prédio em chamas em Grenoble, sudoeste da França, afirmou ao jornal “Parisien” que os jovens vizinhos que ajudaram seus filhos a se salvar são heróis.

“Eu quero parabenizá-los. Graças a eles meus filhos estão vivos. Eles deram aos pequenos a segurança para pular. Se os jovens do bairro não tivessem estimulado meus filhos a pular, eles teriam sido queimados vivos. Jovens que salvaram meus filhos são heróis”, disse Ahmed.

Um vídeo registrou o momento em que a menina Sofiane, de 10 anos, segurava o irmão Soleiman, de 3, para jogá-lo pela janela a uma altura de por volta de 12 metros. Nesse momento, um grupo de vizinhos se posicionou para poder segurá-lo. Em seguida, Sofiane pulou e também foi amparada.

As crianças saíram ilesas, mas entre os vizinhos um teve uma fratura no braço e outros, na mão ou no punho. “Eu agradeço pela coragem. Eu sou muito grato”, declarou o pai.

Apesar de não terem se ferido, as crianças foram levadas para o hospital em estado de choque e precisaram de ajuda de psicólogos.

O apartamento do 3º andar, no bairro simples de Villeneuve, ficou completamente destruído.

Criança de 10 anos segura outra menor pela roupas antes de soltá-la durante incêndio em prédio em Grenoble, na França — Foto: Reprodução/ Twitter

Crianças sozinhas

Ahmed contou que estava trabalhando quando tudo ocorreu, na terça-feira (21). “Minha mulher tinha saído para fazer umas pequenas compras com um dos meus filhos quando começou o incêndio”, contou.

Como estavam ausentes no momento do incêndio, os pais terão que prestar esclarecimentos às autoridades locais.

Segundo as primeiras apurações da polícia, a mãe deixou a casa por volta das 11h e deveria ter retornado antes das 11h30, horário de saída do marido para o trabalho. Como a mulher se atrasou, ele os deixou sozinhos por alguns minutos.