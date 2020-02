Juiz decreta prisão preventiva de ex-deputado de Fernandopolis

A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-deputado estadual Gilmar Gimenes (PSDB) e mais oito pessoas, presas na semana passada, em uma operação que investiga fraude na Santa Casa de Fernandópolis.

A decisão é do juiz da 2ª Vara Criminal de Fernandópolis, Vinícius Bufolin, que acatou pedido do delegado de polícia, Ailton Canato, que investiga a suspeita de desvio de verbas da Santa Casa, desde o ano passado.

Todos os suspeitos estão detidos na cadeia pública de Guarani D`Oeste desde a semana passada e deverão ser transferidos para Penitenciária de Riolândia. A única exceção será da gestora do AME de Fernandópolis, Gláucia Baságlia, beneficiada por prisão domiciliar, porque tem um filho em fase de amamentação.

Os advogados de defesa dos acusados informaram à reportagem que entrarão com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

Diario da Regiao