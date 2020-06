Juiz nega pedido de abertura do comércio de Votuporanga

A Justiça de Votuporanga negou o pedido de um mandado de segurança para abertura do comércio. O juiz Sergio Martins Barbatto Júnior sentenciou o caso no final da tarde de hoje (4), após uma audiência virtual com a participação das partes envolvidas e de um médico.

O juiz se solidariza com a situação do comércio, mas aponta diversos outros contrapontos em relação ao isolamento social.

Confira a integra da sentença no link https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=IG00044B20000&processo.foro=664&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=664&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=sindicato&uuidCaptcha=sajcaptcha_21cc31e24d7644c8be0c80252b175651&paginaConsulta=1