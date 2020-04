Justiça condena mulher que se associou a menor do PCC no tráfico

O juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou uma mulher por tráfico e associação ao tráfico de drogas com um menor de idade que, de acordo com os autos, estaria ligado a maior facção criminosa do Brasil, o PCC (Primeiro Comando da Capital).

A condenação se deu após uma operação da Polícia Civil que já acompanhava a ação dos dois na comercialização de entorpecentes. No dia do flagrante, os policiais encontraram maconha e cocaína no quarto em que o jovem H. C. de A. estava. Já no cômodo onde S. M. M. vivia foram encontradas mais porções da droga, além de uma balança de precisão.

De acordo como inquérito policial, o menor era quem tinha o contato direto com os fornecedores, enquanto a mulher fazia a venda aos usuários. O inquérito também destacou o envolvimento do menor com o PCC.

Interrogada no fim da audiência, a mulher confessou a traficância, alegando que o entorpecente apreendido era de sua propriedade, mas negouestar associada ao menor para vender drogas, alegando que ele não residia em sua casa, e que na verdade era amigo de seu filho, motivo pelo qual, no dia da prisão, ele estava lá. As alegações, no entanto, não convenceram o juiz.

“Procurou, de maneira, hialina, sem êxito, porém, assumir inteiraresponsabilidade, com o escopo indisfarçável, de beneficiar o adolescente e afastar o delitode associação. Há provas de que a dupla vinha amiúde perpetrando tráfico, exercendointensa mercancia, tirando dela proveito, sobrevivendo graças à desgraça alheia”, disse Jorge Canil em sua sentença.

Diante dos fatos a mulher foi condenada a nove anos e quatro meses de prisão, além de 1.399 dias multa. O menor foi julgado em processo à parte e deverá cumprir medidas socioeducativas.